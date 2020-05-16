鹿產品運銷合作社贈送台南佳里奇美醫院100包鹿茸元氣飲跟鹿肉乾，台南市長黃偉哲（中）大力稱讚。（劉秀芬攝）

72多歲的嘉義縣漢洲建設董事長陳芳生（中），30多歲時開始喝中藥鹿茸飲品，身體變健康了，近15年來一直揪朋友到台南學甲買優質鹿茸，今年已多次找朋友一起來購買。（劉秀芬攝）

因新冠肺炎疫情，原本每年3至6月採茸季會到養鹿場親自挑選鹿茸的客人都沒出現，鹿農生計受影響，台南市農業局與學甲農會16日舉辦「國產鹿茸台南行銷推廣活動」，市長黃偉哲也到現場當起叫賣哥，笑稱上次吃了鹿肉精神好到睡不著，「我講100句輸你吃一口鹿茸產品」，要民眾親身體驗看看。

台南市養鹿場集中於佳里區、七股區及學甲區，鹿茸年產量4233公斤，是全國第2大。除了新鮮的鹿茸，中華民國鹿產品運銷合作社還研發出許多讓人耳目一新的產品，16日在黃偉哲見證下，合作社理事主席王登教也贈送台南佳里奇美醫院醫護人員100包鹿茸元氣飲跟鹿肉乾，要讓醫護人員可以元氣滿滿。

台南市農業局局長謝耀清表示，受疫情影響、民眾緊縮消費，便宜的進口鹿茸也侵蝕台灣鹿茸市場，不過國產鹿茸採收為即割即收，採收後盡速冷凍，保留鹿茸完整成分，品質好又新鮮，絕對優於進口鹿茸。

針對養鹿產業受疫情影響，行政院農業委員會也提出紓困振興措施，包括1年免息之利息補貼，1歲以上公鹿每頭補助400元，補助多元加工利用10萬兩鹿茸。

不過，有鹿農向台南市立委賴惠員反映，鹿農很少借貸，利息補貼對他們並無大幫助，不如多辦推廣活動，讓廣大消費者認識鹿茸產品的好處，研發更多鹿茸產品，打破鹿茸是在老人養生產品的既有印象。農委會應地方要求，也答應再補貼10場活動費用，幫助鹿農行銷推廣產品，度過疫情難關。

(中時 )