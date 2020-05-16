新竹縣山區下午開始下雨，頭前溪水暴漲，導致一名垂釣男子一度受困沙洲。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

一名男子一度受困頭前溪中沙洲，警消前往救援，順利將男子救上岸。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

中央氣象局對全台十個縣市發布大雷雨即時訊息，新竹縣下午即下起滂沱大雨，新竹縣消防局下午5點許獲報，一名50歲的男性，因前往垂釣，受困於頭前溪沙洲，消防人員自竹林大橋垂降，花費約30多分鐘時間，男子毫髮無傷。

據了解，該男子疑似在竹林大橋附近、頭前溪中的沙灘垂釣，未料下午山區下雨，導致頭前溪水暴漲，男子無法循著來時路上岸，因此緊急向119求助，指揮中心立即派遣竹東消防分隊3車7人前往救援。

警消透過垂降方式，合力將民眾自沙洲拉上橋面，該男也毫髮無傷，結束一場虛驚。

(中時 )