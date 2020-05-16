新竹下暴雨 男困沙洲警垂降救人 19:102020/05/16 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名男子一度受困頭前溪中沙洲，警消前往救援，順利將男子救上岸。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣山區下午開始下雨，頭前溪水暴漲，導致一名垂釣男子一度受困沙洲。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真） 一名男子一度受困頭前溪中沙洲，警消前往救援，順利將男子救上岸。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真） 中央氣象局對全台十個縣市發布大雷雨即時訊息，新竹縣下午即下起滂沱大雨，新竹縣消防局下午5點許獲報，一名50歲的男性，因前往垂釣，受困於頭前溪沙洲，消防人員自竹林大橋垂降，花費約30多分鐘時間，男子毫髮無傷。 據了解，該男子疑似在竹林大橋附近、頭前溪中的沙灘垂釣，未料下午山區下雨，導致頭前溪水暴漲，男子無法循著來時路上岸，因此緊急向119求助，指揮中心立即派遣竹東消防分隊3車7人前往救援。 警消透過垂降方式，合力將民眾自沙洲拉上橋面，該男也毫髮無傷，結束一場虛驚。 (中時 ) #男子 #頭前溪 #沙洲 #垂釣 #新竹縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 舊湖口分駐所轉型 將成新竹縣第4座社福中心 10:002020/05/12 生活 明新科大與14個新住民團體合作教育培訓進修 13:322020/05/12 生活 新竹縣3所非營利幼兒園 預計6月招生 16:432020/05/12 生活 友善照顧 竹縣打造第4座社福中心 04:102020/05/13 地方新聞 竹縣建焚化爐 環保局指底渣比例降低 04:102020/05/14 地方新聞 台灣好行觀霧線 預計下半年開通 17:092020/05/14 生活 渡江屁股遭快艇撕裂 裸男爬上岸血流成河 23:082020/05/14 社會 抨擊輕軌案 楊文科：未考慮大新竹生活圈 15:272020/05/15 生活 竹東信義立體停車場上樑 預計年底啟用 15:412020/05/15 生活 大新竹輕軌計畫未納竹縣？竹市：準備上有落差 20:462020/05/15 生活 社會熱門新聞 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 遭雷擊？壯男倒臥大坑登山步道 搶救不治 - 社會 午後雷雨雷擊高壓電線 新北板橋千戶停電 - 社會 高中女未破處染菜花 原來哥哥播的種 - 社會 影片直擊！北市女搭捷運不戴口罩咬保全 慘遭壓制在地 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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