中央氣象局16日發布大雨特報，台北市下午持續下雨，不過在傍晚時雨勢稍歇，露出陽光也讓天空中出現一道明顯的超大彩虹，偶爾還出現2道彩虹，不少人紛紛拿起手機拍照，驚豔難得一見。
黃蜂颱風外圍環流影響午後對流旺盛，北市午後出現傾盆大雨，不過大雨過後，竟也出現美麗的彩虹高掛天空，驚艷市民。
PTT網友拍照表示，「好大條的彩虹啊！小妹好開心，今天一定是幸運的一天。」照片中還拍到難得一見的「雙彩虹」景觀，貼文底下網友也紛紛PO出天空出現彩虹的美麗景象。
許多人見到難得一見的大彩虹，紛紛拍下照片上傳臉書、IG，不少人臉書和IG一下子都被彩虹洗板。
另外，氣象粉專《天氣風險》也發文表示「轟轟烈烈的午後雷陣雨，來的快去的也快，留下七彩繽紛的天空。」同時指出，黃蜂颱風結構已被摧殘地差不多，預估明天會降格為熱帶低壓。今天大氣的能量被釋放了一些，預估明天的午後雷陣雨會小一點。
(中時 )
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