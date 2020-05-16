雲門以《水月》加入倫敦沙德勒之井數位線上劇院行列，台灣時間16日起7天可免費線上觀看。（截取自網路）

面對疫情，藝術撫慰徬徨人心。林懷民經典作品之一《水月》，融入太極動作，舞台上的大片鏡牆、流水，倒映舞者緩慢綻放的身影，被譽為當代舞蹈的里程碑。雲門以《水月》加入倫敦沙德勒之井數位線上劇院行列，台灣時間16日起7天可免費線上觀看。

影片釋出後，12小時已累積約5萬收看次數，來自希臘、俄國、英國、南非等世界各地被感動的網友紛紛留言寫下心得。林懷民在片頭特地指出，「在這個動盪的時刻，希望《水月》能帶來平安喜樂。」

有國外網友留言表示，曾在20年前看過雲門演出《竹夢》，期待重逢已久，透過《水月》感受到平靜，「舞者緩慢細緻的動作，舞台上的鏡子與流水，就像是夜空中緩慢滾動的雲和倒映湖面的月亮，如夢似幻的美景。在這個艱困的時刻，格外鼓舞人心。」

《水月》誕生於1998年。當時林懷民將太極導引加入雲門的訓練，讓舞者反覆練習原地深蹲吐納的基本動作，也將導引原理編進新作。在歐洲巡演時，林懷民某天看到路邊的樓房有長排鏡子，俯映路人，晚上又在洗澡時靈光乍現，決定在表演中運用鏡子與流水，命名為《水月》。

為了實現讓水流淌在舞台上的想法，雲門技術人員將舞台加裝水槽和斜台，用3噸的水，演出前花4小時燒熱到70度再放涼，流到台上的水必需剛好40度，舞者才不會著涼，斜台下方還有裝置讓水回收重流。

《水月》自1998年首演以來，曾在24個國家，62個城市，演出197場。林懷民決定退休後，2016年底《水月》在淡水雲門劇場作封箱演出，未有重演計畫。

(中時 )