台元紡織16日靠著彭曉彤攻下WSBL生涯新高28分，最後以82比67輕取台電，賽後談到自己創下生涯新高得分，彭曉彤說：「蠻開心的，畢竟邱哥(台元執行教練邱啟益)來了之後，給我很大的發揮空間與信心，當然也給我很大壓力！」

彭曉彤一口氣把自己WSBL生涯單場得分最高紀錄，從22分提升到28分，全場投12中10，含三分球3投全進的手感也很誇張，「我之前應該是在U18選拔賽這種非正式賽拿過30分，邱哥整天都告訴我，我每場拿30或40分都沒問題。」

其實在今年剛接台元兵符的邱啟益心中，彭曉彤應該屬於攻擊型控衛，而非純控衛，所以邱啟益經常告誡彭曉彤，「假如我要你上去傳球，那麼我來就好！畢竟曉彤擁有外線、速度、身體與碰撞等能力，他上場不去進攻的話，他要幹嘛？」

「看到彭曉彤拿下生涯新高28分，我一點也不訝異，她每一場都有拿28分的實力，只是她打太保守了，她可當一名攻擊型控衛，」邱啟益一邊搖頭，一邊說著，「但她有時候太想助攻了，反而不太攻，我還特地設計很多以她為主的戰術。」

不僅抱怨彭曉彤進攻不夠積極，今年首次接掌女籃兵符的邱啟益，也很難接受女籃比賽總在讀秒階段喊出暫停的做法，就算比賽都已大局底定，「我實在不太能夠理解為何女籃打到最後12秒還喊暫停，假如是男籃，早就拖完時間就算了。」

邱啟益甚至對於輸了台電7個進攻籃板相當不滿，「畢竟我們不該輸給台電，所以你可以看到今晚我調度很保守，畢竟昨天我就發現我們整隊狀態往下掉，幸好今天比賽仍在可以控制範圍內。」看來這名女籃菜鳥教練確實帶得很「認真」！

(中時 )