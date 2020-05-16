精算師？省錢妹算衛生紙「每抽都少錢」 網竟一面倒說...

經濟不景氣，又遇到全球新冠疫情亂流，低迷的氛圍讓民眾苦哈哈。面對錢包縮水，生活勢必要開始精打細算，不過有網友卻指出，為了省錢，家妹不惜經算衛生紙「每抽都少錢」，令他相當無奈。不過眾人卻認為「很正常」！

一位網友在臉書《爆怨公社》上表示，省錢的妹妹為了買到最划算的價格，買衛生紙還會算「1抽多少錢」，連炒菜油也不放過。大嘆「妹妹啊～妳真的不用算到1抽多少錢，價錢真的沒有你想像差很多好嗎」。

貼文一出，不過卻有許多人表示「我也會算耶」、「我就是那個這樣算的人，算每抽、每ML、每公斤。」、「我算1包」。甚至還有人說「算抽沒用，要算紙漿重量」。大多不會覺得原PO妹妹精算舉動誇張，畢竟貨比三家不吃虧，「如果一樣品質的衛生紙，為何要買比較貴的呢？」

不過還是有網友指出，這樣做只是「省小錢，花大錢」罷了，不過也有人表示材質也要看，「以前讀書跟剛出社會也會這樣，但後來就都看品質了，覺得ok就買了」、「我會買比較粗糙跟比較細緻的兩種，不同功能使用」。

(中時電子報)