受到新冠肺炎疫情衝擊，台股基金3月下旬隨加權指數重挫報酬率也大幅下跌，造成台股基金幾乎全軍覆沒，甚至把前兩個月的漲幅通通吃掉。但隨著台股快速彈升，本月已有台股基金報酬率陸續翻正，根據統計，相較大盤加權指數下跌一成左右，國內台股基金統計至5月14日止，已有華南永昌物聯網精選、保德信店頭市場、華南永昌永昌、路博邁AR台灣股票N月配級別、摩根中小等五檔基金報酬率翻正。

根據統計至5月14日止，相較大盤加權指數下跌10.14％，國內台股基金平均報酬下跌6.84％，較今年首季平均跌幅逾兩成的低檔時候大幅攀升，部分基金更因為選股較為靈活，在本月績效律陸續翻正。不過，投信法人表示，下半年整體市場可能還是受到歐美市場需求降低影響，許多上市公司的營收、獲利的能見度不高，台股的操作難度也越來越高，建議投資人以定期定額介入台股基金為宜。

群益店頭市場基金經理人王耀龍指出，晶圓代工廠台積電正式宣布在美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，將採用5奈米製程，新廠規劃月產能為2萬片晶圓，預計2021年動工，2024年量產。台積電的建廠動作，將帶動半導體族群，如設備廠商、IC設計、矽晶圓、半導體耗材等等，評價有機會調升。

台股投資上，由於歐美陸陸續續宣布重啟經濟，將解除封城措施，市場擔心在疫苗出來之前，疫情隨時可能二次爆發，疫情受惠的概念股仍有機會表現。英特爾將發表第十代Intel Core桌上型電腦處理器，AMD亦發表AMD Radeon Pro VII工作站繪圖卡，Intel及AMD近期均有新產品發布，可望帶動板卡業者銷售業績。WFH帶動之下，資訊安全的議題開始浮上檯面，資安相關概念股將受惠此趨勢。520即將到來，政府的政策受惠股，如風電、太陽能、生技產業，股價亦維持強勢。。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，歐美陸續解封，各州與美企復工啟動，市場擔憂出現第二波感染潮，Fed主席談話壓低風險偏好，川普揚言將對中國追究疫情責任，外資賣超趨勢，MSCI調降台股3大指數權重，前述因素疊加之下，對大盤帶來壓力而出現震盪，盤面上仍為個股輪漲態勢，兼具題材性及基本面的族群，仍有表現空間。

林佳興指出，後續重要觀察點包括，中美之間的貿易戰火是否延燒、美國規劃針對華為進行第二輪制裁的後續發展、歐美鎖國何時解禁將影響終端需求何時回溫。台股企業第二季獲利仍佳，但疫情發展可能牽動下半年展望，目前第三季訂單能見度待觀察，4～5月可能陸續見到台股短期營收相對高點，5月份大盤可能轉為震盪整理格局，個股表現差異會拉大，選股更為重要。

(工商 )