罷韓團體強調，演習是要展現公民權，集結高雄罷免的聲量。（袁庭堯攝）

罷韓團體號招市民、16日傍晚到高雄駁二參加「罷韓演習」，高市警方如臨大敵，現場全程蒐證。罷韓團體帶領上千支持群眾遊行，也在傍晚6點6分高舉黃絲帶呼喊投票罷韓。

Wecare高雄發起人尹立強調，「罷韓演習」要展現公民權，集結高雄罷免的聲量。傍晚5點半，罷韓團體同步在大義、大勇、七賢路、西子灣捷運站、鼓山等5地發放2萬條罷免黃絲帶。駁二集結人潮最多，現場聚集上千人，眾人在尹立和角逐民進黨高市黨部主委的高閔琳帶領下短暫遊街。

高市警局事前強調，該活動未依《集會遊行法》規定申請，若人潮太多影響交通及周邊秩序，會要求活動主辦單位改善，若勸導無效不排除依法偵辦。活動現場派出多名便衣刑警蒐證排隊人龍，一名騎乘腳踏車的男子疑似政治立場不同、大聲斥責聚集人潮遭警方驅離。

尹立強調，「罷韓演習」只是號招市民「出門走走逛逛」，一起到駁二給苦撐的商家跟藝術家紓困、振興經濟，一起撐到6月6日，根本不是集會遊行。

尹立痛批韓國瑜去年總統大選以蓋牌手法擾亂民意調查，欺騙自己的支持者。15日晚間韓國瑜又透過影片公然要求支持者不投票，企圖以同樣的干擾手法影響罷免投票，讓不投票者被貼上「韓粉」標籤，間接降低投票率，也鬆懈罷韓方的警覺性，使罷免被干擾而失敗。

「高雄的經濟變得非常蕭條！」尹立呼籲高雄人6月6日投完票後出來消費，振興高雄的經濟與觀光。

(中時 )