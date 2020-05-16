總統府遭駭客入侵，並以總統府名義散佈多封電子郵件，其中一封郵件提到NCC人事案，新提名3名委員有2人偏綠，可以處理中天，有如前促轉會副主委張天欽的東廠事件翻版，利用行政資源追殺特定對象。

政府單位淪為「東廠」追殺特定對象並非首次，張天欽前年被爆出在內部會議表示，「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」、「他（侯友宜）是轉型正義最惡劣的例子」，時任促轉會副研究員吳佩蓉看不過去，事後流出開會音檔，讓東廠惡行曝光。

這次總統府遭害流出的祕密文件中，一份資料點名是蔡英文總統4月8日與行政院長蘇貞參會面報告，會中討論到NCC人是部分，致達說院長之前以陳耀祥擔任主委思考，請陳提出NCC委員5人名單，但後來發生台數科新聞台事件，蘇院長認為陳不太會處理事情，也找他來訓話要求解決問題，訓話後院長也認為陳會聽話，並沒有要換人打算。

至於3位新任委員中，一名是現任主祕，另外兩人是媒改學者，致達說，兩人偏綠，可以配合處理中天，但其中一名比較理想色彩，政院認為主委提出委員名單，以後就要負責溝通，相關談話內容被外界質疑有如促轉會東廠事件翻版。

對此，總統府今發出聲明表示，散播變造文件，總統府已向刑事局報案，目前案件已在偵查程序中；另，google亦已將散發文件之帳號，標示為危險帳號，呼籲各界勿散發轉傳相關信件，避免個人資訊安全受到威脅。

本報記者進一步向府方查證，但目前仍未取得回應。

(中時 )