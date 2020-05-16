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いつも インスタで応援してくれて ありがとう。 ご報告があります！ 現在私はお腹の中に新しい命を授かっています✨ お相手は高校の同級生で籍は入れていません。 このような時期、不安なこともたくさんあるけれどひとつの命がお腹に宿っていると思うと幸せな気持ちでいっぱいになり、 私もみんなと一緒に乗り切って行きたいと思います。 いつもありがとう。 これからも暖かく見守ってください❤️ 身体にはきをつけてね😊 #baby #lenafujii #fujiilena #藤井リナ #藤井莉娜 微博:@藤井莉娜LenaFujii

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前《ViVi》混血辣模藤井莉娜(Lena)，近年把事業重心轉往大陸發展，還曾與汪東城傳出緋聞。然而35歲的她，今(16日)突然在社群網站自爆「現在我的肚子裡有一個新的小生命」，昔日女神升格當媽！

藤井莉娜今日在社群網站自爆懷孕，還大方公布孩子爸身分，是她的高中同學，不過兩人也決定不結婚，她說：「在這樣的時期裡，會有很多不安的事，但是有這樣一個小生命在肚子裡讓我覺得很幸福，我也希望能和大家一起分享，也一起加油度過這個不安的時期。一直以來謝謝大家。希望大家還可以一如既往地支持我。大家也一定要注意身體健康哦。」

藤井莉娜懷孕一事也引發網友熱議，「好突然，祝福祝福！lena的寶寶肯定顏值爆表」、「哇！恭喜女神」、「其實對她的印象還留在上次她跟汪東城上熱搜」、「我一直以為她會嫁到豪門或者什麼很厲害的演員之類的，畢竟她在我的初中時代可是個傳奇」。

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(中時電子報)

#藤井莉娜 #汪東城 #藤井莉娜懷孕