前《ViVi》混血辣模藤井莉娜(Lena)，近年把事業重心轉往大陸發展，還曾與汪東城傳出緋聞。然而35歲的她，今(16日)突然在社群網站自爆「現在我的肚子裡有一個新的小生命」，昔日女神升格當媽！

藤井莉娜今日在社群網站自爆懷孕，還大方公布孩子爸身分，是她的高中同學，不過兩人也決定不結婚，她說：「在這樣的時期裡，會有很多不安的事，但是有這樣一個小生命在肚子裡讓我覺得很幸福，我也希望能和大家一起分享，也一起加油度過這個不安的時期。一直以來謝謝大家。希望大家還可以一如既往地支持我。大家也一定要注意身體健康哦。」

藤井莉娜懷孕一事也引發網友熱議，「好突然，祝福祝福！lena的寶寶肯定顏值爆表」、「哇！恭喜女神」、「其實對她的印象還留在上次她跟汪東城上熱搜」、「我一直以為她會嫁到豪門或者什麼很厲害的演員之類的，畢竟她在我的初中時代可是個傳奇」。

(中時電子報)