高雄市長韓國瑜po出影片，呼籲支持者6月6日不要去投票。易經命理老師高煜霖表示，以卦象解讀，韓國瑜可能已知留任無望，恐將直攻國民黨主席。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」表示，針對韓國瑜提出「不投票」策略。高煜表示，從方位法得到的「火風鼎」卦，上一卦是「澤火革」卦。簡單來說，就是「取新」前，必須先「破壞」的意思。也就是說，韓國瑜可能已知留任無望，為了韓粉或支持者，一定要建構出一個新舞台，才能延續他的政治生命，國民黨主席將是目標。

高煜霖也解讀說，罷韓團體若成功「破壞」市長留任的正當性，進而取得政權。未來若有新市長選舉，罷韓團體對新市長的「出線」，將有決定的影響力。

高雄市長韓國瑜15日晚間在臉書貼文針對罷免案正式表態，他呼籲6月6日支持者不要去投票，也不要參與任何政治活動，強調民主是尊重多元、擁抱自由，希望大家不激化、不對立。至於韓若未依是否直攻國民黨主席，資深媒體人尚毅夫曾爆料說，他曾聽到兩三個人曾經和韓國瑜談過是不是要選黨主席，跟韓見過面的朋友說，當時韓國瑜笑而未答，也就是沒有一個Yes or No的答案。

(中時電子報)