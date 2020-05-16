曾以《台灣霹靂火》紅遍台灣大街小巷的張鳳書，近日上三立節目《就是這味》，分享過去曾主持三立美食烹飪節目《美食鳳味》長達13年，相隔十年再次接外景，特別介紹自己的最愛口袋菜單，除了熟悉的美食主題是她所擅長的，更希望藉此機會跟觀眾推薦她吃了三十年的家常美食。

張鳳書10年前參與外景時，因吉普車手剎車未拉，車子一路往後差點跌落山谷，而留下陰影。（三立提供）

對於主持外景節目，張鳳書格外謹慎挑選主題，原因是10年前參與外景時，因吉普車手剎車未拉，車子一路往後跌落山谷，當時坐在車上的她嚇得趕緊跳車，還好反應迅速才免於意外發生，但十年後講起這件事仍然餘悸猶存，也讓她因此對外景主持留下陰影。

因主持美食節目，張鳳書還曾擔任台北牛肉麵節秘密評審，一天內要吃四、五間牛肉麵，累積下來吃了五十幾間，讓她直呼幾年內都不敢再吃牛肉麵，一次就嚇到了，往後也不敢再接評審工作。

張鳳書節目中介紹的川味麵食館，透露自己吃了30年。（三立提供）

張鳳書節目中介紹的川味麵食館，位於台北市永康商圈，已經開了七十年，傳承至第五代，張鳳書從還是舞台劇演員時期，在國家戲劇院演出結束後，就會跟著前輩來吃，吃到現在吃了30年，帶自己的小孩來吃。現今接手的第五代小老闆，張鳳書也是一路看著他們長大，從在店裡跑來跑去嬉鬧的小鬼頭，到現在已經可獨當一面，也讓張鳳書相當欣慰，有了新一代傳承，這老味道至少可以讓她再吃個十年、二十年，吃到當阿嬤了也會繼續吃。全新改版《就是這味》將於每週一晚間十點播出。

(中時 )