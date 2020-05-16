六甲恒安宮祝生娘娘金牌被偷(影片源自Youtube)

兩名年過半百的莊姓、何姓老毒蟲，16日凌晨3時40分到台南六甲區恒安宮偷走註生娘娘身上所掛金牌，台南市警察局麻豆分局循線追查，下午2點多在台南鹽水區將兩人逮捕到案，並當場查扣海洛因注射針筒1支，莊、何2嫌坦承涉嫌多起竊盜案件，卻聲稱將註生娘娘的金牌丟棄，讓人不解。

恒安宮信徒金寶成銀老闆得知註生娘娘（中）金牌被偷後，也馬上說再送一面金牌給註生娘娘。（台南六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

59年次莊嫌、51年次何嫌因缺錢買毒毒癮難忍，竟將腦筋動到寺廟神明身上的金牌，兩人臉戴口罩，16日凌晨3時多先到恒安宮假意拜拜時則勘察環境，3時40分時由何把風、莊嫌下手行竊，以打火機燒掉金牌上繩子。

廟務人員聽到異樣聲音後循線查看，莊連忙藏起金牌從後門離去，並翻牆逃走，兩人騎乘機車揚長而去，廟務人員此時也立即報警。

麻豆分局局長楊慶裕得知後組成專案小組，經沿途調閱相關監錄系統及查察相關跡證後鎖定兩嫌涉案，經派員至兩嫌經常出入地點嘉義縣義竹鄉厚生橋埋伏守候。

16日下午時，警方發現莊嫌騎乘涉案機車，後座承載共犯何嫌，隨即上前攔查，兩嫌拒絕攔查並加速逃逸，沿路丟棄毒品殘渣袋，經一番拉扯追逐，終於在14時50分於台南鹽水區金和路上將兩人查緝到案。偵查隊副隊長陳豐霈於攔查過程中，為防止嫌犯脫逃還因此不慎腳部擦傷。

經過警方偵辦，發現兩嫌偷遍雲嘉南地區，被數個寺廟追緝，得手金牌皆變賣購毒吸食，相關案情正積極查證中，全案依竊盜罪及毒品危害防制條例移送法辦。

楊慶裕指出，防疫期間人人外出皆臉戴口罩，兩嫌以此認有機可趁，大膽至各廟宇下手行竊以為天衣無縫，想不到短短10個小時後仍栽在麻豆警方手裡。

(中時 )