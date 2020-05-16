陳澤杉擁有30年唱片圈資歷，上周返台設立新公司「澤山音樂娛樂」，預計下半年陸續推出作品。本報16日接獲獨家消息，在陳澤杉即將打造的音樂王國藍圖中，天王天后人選首波鎖定王力宏、蔡依林（Jolin），另外積極洽談合作的，還有一直視陳澤杉為伯樂的李佳薇，以及年初與前東家滾石唱片合約到期的八三夭。

陳澤杉曾科藝年代、環球唱片等國際唱片公司，任職華納唱片17年間，一手將林俊傑、蕭敬騰、蔡依林推向金曲歌王歌后寶座，之後又網羅潘瑋柏、李榮浩、陳勢安、李佳薇等歌手加入；他前年卸下華納大中華區總裁赴對岸發展，轉任上海燦星文化傳媒副總裁等職務，直到去年才結束合作。

今有媒體報導指陳澤杉的新公司有意招攬昔日戰友林俊傑、李榮浩，為新公司打響名號，但其實「澤山音樂娛樂」專職音樂製作，不具唱片發行權，林俊傑、李榮浩各有自己的製作公司，新專輯合作陳澤杉機率不大，可能改以站台或其他方式力挺。

陳澤杉曾為張惠妹、孫燕姿、鄭秀文及蕭亞軒等天后製作專輯，特別是蔡依林的《舞孃》、《花蝴蝶》，都在陳澤杉旗下成功轉型，被Jolin視為恩師並追隨多年，直到陳澤杉前年離開華納，Jolin才改與索尼合作《Ugly Beauty》，加上Jolin的經紀人葛福鴻與陳澤杉私交甚篤，如今老友重返唱片圈，相挺理所當然。

陳澤杉（右）打造林俊傑成為歌壇天王。（翻攝陳澤杉臉書）

蔡依林（左）視陳澤杉為恩師。（翻攝陳澤杉臉書）

(中時 )