羅時豐過去20年曾動過3次腹部手術，多年來經過中醫調養，雖疼痛頻率下降。但去年工作結束回家，竟腹痛難耐，就醫後確診是腹膜炎，醫生說如果再晚半小時送醫，可能就小命不保。TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云特別邀請來賓分享，當出現哪些症狀，要特別留心可是腹膜炎感染，以及腸道出現問題時，該如何從飲食下手，改善腸胃道狀況。

當發生腹膜炎，代表體內有細菌亂竄至腹腔，這些細菌可能是胃液、腸液或排泄物產生，引起腹腔發炎，假如跑到血中恐引起敗血症，若沒有及時發現，甚至可能喪命，而肚臍是通往重要器官的大門，猛挖肚臍也可能引發腹膜炎。年長者因免疫力較低，發燒、嚴重腹痛等典型症狀較不明顯，當急性腹膜炎發生在老年人身上，就需要特別注意，以免錯過黃金治療期。

《健康2.0》醫師提醒腹膜炎易造成敗血症。（TVBS提供）

中山附醫家醫科醫師陳欣湄分享居家訪視個案，有位老伯家人發現他食慾不振、嗜睡，某天半夜老伯痛到無法忍受，家人緊急送醫後，診斷出他膽囊破掉，已經局部化膿且併發腹膜炎，住院打了好幾天抗生素才救回一命，由於患者沒發燒、表達不清，才導致延遲送醫，幸好沒造成遺憾。若由急性闌尾炎、急性輸卵管炎所導致的腹膜炎，死亡率低於10%；但若是大腸破裂、急性壞死性胰臟炎等所導致的腹膜炎，死亡率可能高達80%。

此外肚臍皮膚下沒什麼肌肉，肚臍皮膚層和腹膜幾乎貼在一起，相當脆弱，陳欣湄提醒，清洗肚臍前，可先用凡士林將污垢溶出，洗澡時再用肥皂或清水稍微清洗，沒有積藏太多汙垢即可，不須過度清洗。若哇太深恐引發腹膜炎，過去曾有一名40多歲的男子，習慣性「摳肚臍」，直到肚臍流膿，趕緊去醫院檢查，發現已經引發腹膜炎，服用抗生素治療無效，只好開刀切除肚臍。

《健康2.0》醫師提供腹膜炎的自我檢測。（TVBS提供）

至於如何判斷腹膜炎和單純肚子痛？安南醫院醫療副院長許秉毅表示，可從三種症狀判別：1、一動就痛到不能站：姿勢改變或是動一下稍微牽扯到皮膚都痛。2、壓肚子僵硬：肚子腹直肌因為痛感而僵硬。3、反彈痛：按下去會痛，但在放掉那一瞬間的反彈更痛。當出現這些症狀，就要特別留意。

預防腸沾黏復發，羅時豐被醫生叮囑不要吃柿子、花生和竹筍等食物。營養師黃淑惠解釋，因為柿子單寧酸含量高，與富含蛋白質的食物一起食用，會減緩消化速度。花生容易產氣，如果有腸沾黏病人可能會引發絞痛。竹筍則是粗纖維多的蔬菜，如果腸道已經受傷，很容易因過度刺激引起疼痛。

《健康2.0》醫師提醒吃對食物保持腸道健康。（TVBS提供）

如不想增加腸道負擔，可多攝取含可溶性纖維蔬果，例如：小黃瓜、白蘿蔔、胡蘿蔔，或富含消化酵素的蔬果，例如：鳳梨、木瓜，以及含Omega-3脂肪酸食物，例如：海魚，並搭配含抗發炎植化素食物，例如：嫩薑、薑黃，不但能維持腸道蠕動消化，還能降低體內發炎反應。更多「腸胃保健」的相關內容，請鎖定TVBS 56頻道每週五早上8點，六、日晚間7點《健康2.0》，節目中將有詳盡的示範和解說。

(中時 )