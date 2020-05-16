中央氣象局預報顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面向北北東轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及臺灣東南部海面構成威脅，預計此颱風未來24小時內有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，目前仍在觀察中。

輕度颱風「黃蜂」(國際命名VONGFONG)中心位置在北緯19.4度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻南南西方約290公里之海面上。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，以每小時13轉20公里速度，向北北東轉東北進行，預測明(17)日晚上20時中心位置將位於北緯22.2度，東經122.5度，即在鵝鑾鼻東北東約170公里之海面上。

氣象局簡任技正伍婉華表示，巴士海峽及臺灣東南部海面(含蘭嶼，綠島)航行及作業船隻應嚴加戒備，受颱風外圍環流響，今晚至明(17)日臺灣東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，另外受颱風外圍環流沉降影響，明日西半部地區高温炎熱，臺南市、高雄市近山區或河谷有連續出現36度高溫的機率，已亮起橙色高溫燈號。

(中時 )