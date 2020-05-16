6/6罷韓投票在即，15日晚上韓終於定調，呼籲韓粉不要去投票。本報對此舉辦網路投票「請問，你是否認同韓國瑜呼籲支持者在6/6不去投票？」截稿為止，高達82.45%的網友回答「認同」。

《中時電子報》16日針對此進行網路投票，「請問，你是否認同韓國瑜呼籲支持者在6/6不去投票？」截稿為止，已有近3千多名網友投票，達82.45%(2909票)的網友回答「認同」；16.50%(582票)則回答「不認同」；另1.05%(37票)的網友則表示不知道/無意見。

高雄市長韓國瑜陣營應採取何種因應戰略應對罷韓投票，備受關注，且一直有「主戰」(號召韓粉出來投反對罷韓票)、主和( 冷處理)兩派意見，但15日晚上韓終於定調，呼籲韓粉不要去投票，他表示面對罷韓團體，從不正面回應，強調法律賦予人民選舉罷免權利，選舉罷免，個人完全尊重；但他不貪汙，一切全為市政打拚，問心無愧。對此，罷韓團體則批評是企圖影響投票行為。

(中時電子報)