中職中信兄弟興統一獅今（16）日在台南球場交手，兩隊都有出現紀念性的全壘打，中信兄弟張志豪以全壘打達成千安、獅隊林靖凱開轟延續球隊的紀錄，終場中信兄弟9比2打敗獅隊。

中信兄弟洋投德保拉主投7局被打4安打、送出12K，失1分，拿到中職生涯首勝，同時中止從4月14日以來個人5連敗；獅隊先發洋投羅里奇投5局被打8安打、失5分吞敗。

中信兄弟全場打出16安，王威晨包辦3支、並有盜壘成功表現、這是他連續6次盜壘成功；中信兄弟在3局上搶分，王威晨率先安打，接著吳東融安打，詹子賢、蘇緯達各打1打點安打，岳東華打出野手選擇再讓中信兄弟添得1分，中信兄弟3比0取得領先。

4局上中信兄弟張志豪轟出2分炮，達成個人11年職棒生涯第1000支安打，成為中職史上「千安百轟百盜」俱樂部第「7」人；8局上，張志豪再度貢獻2打點安打，個人單場獨得4打點，榮獲單場MVP。

打擊率不到2成5，今天先發最弱棒的獅隊第9棒林靖凱卻能接續球隊全壘打的使命，在3局下打出陽春全壘打，這是他的職棒生涯首轟，也將獅隊本季連續全壘打場次推進至20場新紀錄；8局下，獅隊蘇智傑揮出帶有1打點的安打，獅隊全場僅得這2分。

(中時 )