民視歌仔戲電視劇《孟婆客棧》劇組現正拍攝中，總製作人唐美雲過去曾在《阿不拉的三個女人》和方宥心飾演母女檔，兩人總私下暱稱對方媽媽和女兒，這回在劇中演出客棧老闆與店小妹，方宥心劇中個性天真活潑、自認是最漂亮的女生，她穿起華麗歌仔戲服，開拍兩個多月來撐破三次，讓她相當崩潰，劇中飾演她母親，撐破第三次當天在片場有戲份，見狀急忙安慰她「女兒呀，不是妳太胖，是因為材質的關係啦」。

《孟婆客棧》以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為將記憶羈絆，堪稱歌仔戲界的「德魯納酒店」，為了打造出歌仔戲的新潮流，《孟婆客棧》以電影規格來完成，力邀第52屆金馬獎最佳造型設計獎的黃文英老師擔任《孟婆客棧》的服裝造型。

方宥心透露因戲服材質關係，開拍兩個月已撐破三次。（民視提供）

方宥心表示每一套戲服都非常精緻質感，但剛好自己的戲服材質較硬挺無彈性，凡是一伸手、一蹲下某個角度就會裂開，每次卸下戲服後發現破洞，總讓方宥心既心疼又自責，身高168公斤的方宥心，過去多維持在48、49公斤，近期因疫情關係多半在家，較少外出運動，她坦言「前陣子真的有比較放縱，胖到人生巔峰52公斤」。

為了減肥方宥心近期嚴格要求自己吃水煮餐，包括水煮雞胸肉、花椰菜，攝取少量澱粉，兩個月來也瘦下兩公斤，她也笑說「為了這部戲，比照為穿金鐘獎紅毯禮服規格減肥」，方宥心說到自己容易水腫，尤其對自己的下半身較不滿意，多年來維持運動習慣，每天早上起床先按摩臉消水腫，出門前有空會到家附近慢跑，近期也養成多喝水好習慣。

(中時 )