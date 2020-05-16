東風衛視都會寫實輕喜劇《有家雜貨店》將於18日首播，由張魁、鄭進一領銜主演，該劇據楊珮琪（魁嫂）的同名小說撰寫，張魁女兒張幼楒（娃娃）也在劇中參與演出，在劇中和宋城希、顏曉筠有不少對手戲，臉型較圓潤的娃娃自嘲站在兩人旁邊「就是很圓」，談到自己過去因服用類固醇，身形至少胖20公斤，這幾年停藥並調整飲食才回復正常。

《有家雜貨店》娃娃（左）、小百合（右）。（東風衛視提供）

娃娃沒生病卻要吃類固醇，她表示「我大四時選修一門課，班上同學有人肺結核，但我不知道，後來是衛生局打來要我去醫院檢查，以及預防性投藥」，雖抽血檢查為陰性，但當時為求自保，每天按照衛生局人員指示用藥，但越吃越覺得不對勁，加上體重不斷飆升，「胖到看照片會嚇一跳」，後來才去醫院求診，在醫師確認下停止吃藥。

娃娃2歲主持、6歲就開始演戲，中間因求學關係鮮少有作品，5年前升格人妻，去年回歸演藝圈，演出《戲說台灣》3個系列劇，原本台語不太「輪轉」的娃娃笑說，因為演了戲說台灣台語明顯進步，笑說有次在家中婆婆勸老公戒掉冰品，老公反駁「我哪有」，她站在婆婆方跟著附和回應「聽哩咧共」，讓一旁的姊姊驚訝直說「哇，你現在台語不得了」，也讓娃娃驚喜看見自己進步。

《有家雜貨店》娃娃（中）、顏曉筠（右）逗趣演出。（東風衛視提供）

這回在《有家雜貨店》，和新生代演員的宋城希、顏曉筠有不少精彩互動，她提到自己背劇本記台詞很快，但中長期記憶差，也爆料爸爸張魁記性不好，「我國小的時候，有次全家帶狗狗去寵物美容洗澡，結果我把狗先放在車上，爸媽竟然就把車開走」，老爸張魁更是回到家後，「回頭看怎麼只剩一隻狗」，才發現忘記載女兒回家，「我當時還跟店家借零錢去打公共電話打回家，站在電話亭旁邊崩潰大哭」，張魁才趕緊返回載年幼的娃娃回家。

(中時 )