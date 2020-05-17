坎培拉的天空今天傍晚出現「TAIWAN CAN HELP」 的訊息，許多民眾好奇抬頭看，並拿手機拍照。旅澳台裔醫師發起這場天空寫字活動，爭取台灣加入世衛組織，有澳洲聯邦眾議員到場聲援。

澳洲聯邦眾議員史密斯（David smith）指出，現在是讓國際社會關心這個議題的好時機。把國際社會的重要成員台灣排除在外「很明顯是個錯誤」，從這次2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情中，「我們必須學到教訓」。

史密斯說，台灣從2003年處理嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和這次的疫情中得到防疫經驗，台灣和澳洲是一樣大的群體，讓台灣分享他們的知識與專業是非常重要的。

世界衛生組織（WHO）的世界衛生大會（WHA）於18日、19日舉行，台灣尚未獲邀與會。澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）日前在推特發文表示，澳洲支持台灣參與WHO的工作，並以觀察員身分參與WHA。

中華民國駐澳洲代表常以立出席活動時感謝澳洲支持。他並指出，台灣還沒有接到出席WHA的邀請函，這對台灣人來說，是無法接受的事實，台裔醫師發起天空寫字的活動，「很有創意、很令人感動」，他相信會得到很多關注。

這個活動是由林占峰、顏杏芳等旅澳的台裔醫師及專業人士發起。他們在短短3天內就透過網路集資平台募得1萬澳幣（約新台幣19.2萬元），在澳洲的天空向全世界表達「Taiwan Can Help」訴求。

第二場天空寫字活動明天將在雪梨舉行。林占峰指出，作為醫生，他相信每個人都應受公平對待，不論種族、國籍或政治立場。WHO將台灣排除在外，對台灣不公平，抗疫需要全球合作，WHO不應排除任何國家、任何人。

林占峰說，看到天空出現「Taiwan Can Help」，他的心情一開始是非常沈重的，台灣因政治因素被WHO排除在外，他非常傷心。希望讓澳洲和全世界人民知道，「台灣可以幫助全世界，台灣也需要WHO」，全世界人民要一起努力才能戰勝病毒。

坎培拉台灣同鄉會會長林絹敏指出，台灣成功抗疫的經驗可以和世界分享，透過天空寫字，希望澳洲及國際社會有更多人支持台灣加入WHO，讓更多澳洲民眾看到，「Taiwan Can Help」不只是一句口號，「台灣正在幫忙需要幫助的國家」。

(中央社)