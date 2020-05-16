《只是堵藍》回嗆網友。（圖／取自PTT）

民進黨立委蔡易餘提出《憲法增修條文》、《兩岸關係條例》修正草案，要刪除「國家統一」字眼，遭酸「選前芒果乾，選後大轉彎」，就有網友點名綠營11大粉專，大酸「這根本就中共同路人的行為，怎麼這些粉專全閉嘴了」。

網友在PTT八卦版PO文「只是堵藍 這梗很綠怎閉嘴不做圖了？」，大酸「刪除國家統一前被撤案欸，這根本是中共同路人才會做的行為吧」，質疑這些為了建國獨立，不惜肝腦塗地的粉專們怎全都閉嘴不做圖了。他點名《這梗很綠》、《只是堵藍》等全都沒聲音。

而《只是堵藍》臉書頁遭質疑，有人在該臉書頁留言，正想看看各方解說，沒想到就被踢出去了。

沒想到此質疑文釣出《只是堵藍》管理員嗆聲網友，「奉勸來反串的，沒林北恩准，別洗版一直留言，一樣照踢」、「在我的地盤，只有我能帶風向，誰洗留言一樣踢」！

PTT網友稱，「看那發言我以為我在牆內」、「不意外啊」、「牆國思維」、「我以為五毛才會有這樣的言論」、「不愧是NHK認證」、「乾脆蓋個長城綠壩把自己圍起來」！

(中時電子報)