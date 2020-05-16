經過多方協調磋商，36名因新冠肺炎疫情滯留馬爾地夫的國人16日晚間搭乘華航CI722班機抵台，即使歷經長途飛行的疲憊，每個人都難掩返家的喜悅。

在當地工作的周小姐開心地說，在島上困了這麼久，「回家真好！」，之前因為手續辦理不及，因此趕不上前一班印度包機返台，這段時間工作地點補給有限，每天只有咖哩和雞肉，吃到幾乎反胃！不過多虧駐外單位的通力合作，讓大家順利回家，她十分感謝！

潛水教練駱先生也透露，馬爾地夫的醫療資源不足，人民防疫的觀念淺薄，使得當地的狀況不樂觀，當初疫情爆發的時候就打算回台，不過卻一直買不到機票，到最後根本連國際航班都停飛，這次能夠回來真的感謝政府幫忙。

據了解，原本當地有39名國人搭乘包機，不過因天候因素不佳，有3人無法及時搭船前往機場，其餘36人抵達桃園機場後，依序查驗健康聲明書及辦理通關手續，隨後分乘2輛巴士離開機場，前往疾管署指定的集中檢疫所。

(中時 )