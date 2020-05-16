柯媽媽親自騰出攤車底下的空間，添購一台舊式筆電和檯燈，讓她能夠邊工作，邊陪著女兒上網學習。（摘自推特CGTN）

柯恩亞本人則和一般兒童無異，平常閒暇之餘也會在市集和其他小朋友一同玩耍。（摘自推特CGTN）

還記得「哈利波特」電影裡面，主角哈利·波特一開始住在樓梯下方的儲物間情節嗎？大陸湖北有名7歲女童，由於新冠肺炎疫情關係，學校採遠端上課，她只好跟著父母外出工作，待在滷味攤推車下的小空間裡學習。照片曝光後，女童不僅受到全球關注，更封她為「亞洲版哈利波特」。

新冠肺炎疫情衝擊全球，因大陸採取遠端上課，讓7歲的柯恩雅顯得更加頭疼，根據《人民日報》報導，柯恩雅是就讀於湖北省五峰土家族自治縣漁洋關鎮小學一年級的學生。

在大陸4月3日復工後，雙親共同在市場經營滷味攤的為了要顧及尚未開學的柯恩雅，柯媽媽親自騰出攤車底下的空間，添購一台舊式筆電和檯燈，讓她能夠邊工作，邊陪著女兒上網學習。當不用招呼客人時，她便會抽空幫女而檢查作業。

因為遠端上課關係，柯恩雅如今已經在這小空間裡上網學習一個多月了，傑出地表現，更讓老師特地去市場表揚她。至於柯恩亞本人則和一般兒童無異，平常閒暇之餘也會在市集和其他小朋友一同玩耍。

女兒的事跡不斷廣傳，甚至外沒還給她「亞洲版哈利波特」的名號！對此，柯媽媽表示，「女兒上課狀態非常好，成績一直維持在班上中上程度，老師也說柯恩雅進步很大！我們做父母的也感到非常欣慰。」更表示「小孩子生在我們這樣的家庭，實在也有點對不起她。」令人鼻酸。

Above the chopping board is life, while below is hope.



Pics of a dedicated 1st grade girl studying under her mom's booth selling braised food for a month earned countless thumbs-up from netizens as her parents had to resume business while school remained shut down in #Hubei. pic.twitter.com/1gsiCewlsG — CGTN (@CGTNOfficial) May 8, 2020

(中時電子報)