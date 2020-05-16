高雄市長韓國瑜發出影片，呼籲支持者6月6日不要去投票。自由作家洛杉基引用電腦專家的說法直指，高招！

洛杉基在臉書貼文表示，仔細推敲了一下，韓總請韓粉不要出門投票是個高招！為什麼？依照對方上次大選大勝，他懷疑是在投票率上動手腳。也就是說，投票的人越多，越有操作空間，所以如果投票的人清一色是罷韓，那麼投票率等於罷韓得票率，中間就沒有作票空間！

洛杉基也轉貼一文，電腦專家建議不要投票，因為「65%×總投票數=罷韓票數」，簡而言之，不去投票所得到的總票數較難達到罷韓電腦作票的門檻，如果去投不同意票，反而會讓總票數增加，恐會導致總票數越多×65%= 罷韓票數越多，因此不要去投票。

網友表示，「聰明的方法」、「要請反罷者到投票所數人頭！」、「只有罷韓出來，投票率不會超過50%。」、「高雄人負責監票，外地韓粉來高雄逛店家送暖。」不過也有網友認為，「險棋，那只是假設，沒有確切證明一定會作假。覺得還是應該多一點人去投不同意票比較好。」

(中時電子報)