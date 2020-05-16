下週三即是520總統就職，據了解，總統府秘書長陳菊即將請辭，明晚會在臉書說明；遺缺外傳將由前立法院長蘇嘉全接任。

至於陳菊未來新職，知情人士表示，「請看菊姐明晚臉書。」

不過總統府不願證實，發言人張惇涵表示，政府團隊的人事，如果有相關安排就會正式對外說明，無須臆測。

外傳陳菊將獲得總統蔡英文提名，出任下一屆監察院長一職，陳菊下一站，據了解，也是明天臉書揭曉。

(中時 )