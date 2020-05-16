下週辭總統府秘書長 陳菊明晚在臉書說明 21:372020/05/16 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下週辭府秘，陳菊明臉書說明。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下週三即是520總統就職，據了解，總統府秘書長陳菊即將請辭，明晚會在臉書說明；遺缺外傳將由前立法院長蘇嘉全接任。 至於陳菊未來新職，知情人士表示，「請看菊姐明晚臉書。」 不過總統府不願證實，發言人張惇涵表示，政府團隊的人事，如果有相關安排就會正式對外說明，無須臆測。 外傳陳菊將獲得總統蔡英文提名，出任下一屆監察院長一職，陳菊下一站，據了解，也是明天臉書揭曉。 (中時 ) #陳菊 #臉書 #總統府 #秘書長 #總統府秘書長 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍譏恐監守自盜 綠回嗆炒冷飯 04:102020/05/12 政治要聞 WHO：13國雖提案 秘書長譚德塞無權邀台灣參與WHA 04:332020/05/12 國際 孫大千列5大爭議案：陳菊任監察院長會查嗎？ 11:292020/05/12 政治 用丈夫臉書散播新冠肺炎假訊息 女子遭罰3萬元 13:552020/05/12 社會 桃園敬老金冠全國 鄭文燦挨批男版陳菊 18:562020/05/12 政治 國際護師節 賴清德、陳菊齊聲感謝護理師 20:472020/05/12 政治 黃敬平力主黨員直選黨職 臉書問卷9成5認同 00:062020/05/13 政治 鄭麗君為他不續任文化部長 臉書長文感性告別 13:282020/05/14 生活 被推坑好市多這熱門食品 他一吃崩潰：千萬別買 00:322020/05/15 生活 總統府遭駭客入侵 藍委下週邀總統府、調查局等說明國安問題 17:542020/05/16 政治 政治熱門新聞 李來希失言恐壞罷韓大局？民調結果令人意外 - 政治 韓談罷免影片會打動高雄人嗎？黃暐瀚爆最大問題 - 政治 韓談罷免表態後 命理師驚爆結局 - 政治 綠委爆副閣揆是這大咖 沈富雄：若不是 你就慘了！ - 政治 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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