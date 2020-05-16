身為WSBL二年級生的國泰前鋒羅蘋，16日奮勇拿下全場最高17分，幫助國泰人壽96比49輕取中華電信，拿下開季7連勝，繼續朝著10連霸目標邁進，羅蘋賽後一如慣例說出，「只是先從防守做起，我只是單純不想當球隊的拖油瓶而已！」

為何羅蘋會這麼說得如此嚴重或誇張？她的解釋是，「因為我之前在場上大部分時間拿到球都先看隊友，就算自己完全空檔也不看籃框，後來教練告誡我，積極出手是我在場上應該肩負的責任，假如我沒辦法扮演好，場上就變4打5。」

羅蘋強調，教練不斷告訴我，假如我只會傳球的話，不僅感覺不受責任，也會讓場上形同4打5，「或許這是我從教練最嚴厲角度來看的內心感受，就算我在場上不會想太多，過往的我難免仍然有點猶豫，反而造成一些無謂的場上失誤。」

「如今大家都鼓勵我出手，像是鄭伊秀、陳鈺君等學姊都會告訴我，我就是盡量出手，反正投不進的球，她們都會幫我搶回來，」羅蘋說，「事實上她們也真的做到了，很感謝學姊這麼幫忙，我都這麼大的人了，早就不該繼續被提醒下去。」

至於羅蘋如何看待自己本季跟上季的進步或成長呢？她說得很簡單易懂，「我想自己比起上季有信心一點！」光從這句話，就看清楚看出羅蘋當前的成長，16日能拿全場最高得分，絕對並非只靠僥倖！

(中時 )