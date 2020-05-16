面對僅剩不到一個月的罷韓投票，高雄市長韓國瑜在昨晚(15日)首度正面回應，呼籲支持者尊重民主，不用去投反對票，把時間拿去消費、支持高雄在地商家，讓韓粉相當不捨。對此PTT紅人、現任八卦版版主「四叉貓」劉宇分析，效果可能非常有限。

劉宇在臉書PO文表示，這次韓國瑜喊話，是繼上次總統大選後再一次打出「蓋牌」策略，老實說效果很有限。他解釋，自己跑了59次韓國瑜造勢大會的觀察，當時挺韓五虎將在台上教育台下支持者要喊出「民調唯一支持蔡英文」，結果一問「唯一支持誰」，台下還是大喊「韓國瑜」。劉宇說，韓粉爺爺奶奶們很單純，他們不懂為什麼要民調蓋牌，也不懂為什麼心中明明支持韓國瑜卻得喊出蔡英文。

劉宇表示，去年韓國瑜蓋牌後，最終得票率輸了蔡英文18.5%，與民調差異不大，以此來看，韓國瑜蓋牌策略影響有限，這次罷免投票，韓國瑜再度意圖讓罷免投票的結果蓋牌，但他也再次強調「韓粉爺爺奶奶們很單純，他們不懂為什麼支持韓國瑜不能去投反對罷免票」，所以這個呼籲影響效果一樣有限。

劉宇說，6月6日當天就算反對票只有5萬，韓國瑜也可以說這是他叫韓粉不要出來投票的結果，當作政治生涯的退路，他也預估，6月6日當天反罷免的票數，就是韓粉數量的真實數字。

(中時電子報)