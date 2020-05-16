最近罷韓議題正夯，連台北市長柯文哲與韓國瑜之間的交情都被拿來作文章。隱忍許久後，柯文哲的老婆陳佩琪親上火線。針對外界揶揄柯韓之交，陳佩琪昨在臉書長文護夫，怒嗆網友，韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？引起廣大迴響，網友們留言相挺，要陳珮琪小心1450。

陳佩琪在臉書上點名PTT開嗆，只要討論柯文哲的任何議題，就會有鄉民放一張內容是柯P曾在某節目上說「他(韓國瑜)在這失業的17年間唸了很多書」的截圖，並進行各種嘲諷。陳佩琪不解，這些鄉民是要揶揄柯文哲？還是要嗆韓國瑜？

陳佩琪也想不透，柯文哲講這句話有這麼可惡？可以讓鄉民這樣惡搞了兩年還不膩。她也替韓鳴不平，認為沒避要強迫其他人加入黑韓的行列。再者，失業並不可怕，至少人家振作走出低谷，還選上市長，沒必要拿過去的一些言詞，持續人身攻擊這麼久。

陳佩琪的發文振聾發聵，網友們紛紛暖心回應，要她小心1450出征，「1450高能注意」、「你是獅子別看1450那些臭蟲」、「1450 的工作目標就是對民進黨的所有敵人，殺人殺到死！割喉割到斷！！」、「佩琪醫生的發文一定會引來不少1450圍觀，因為黑柯勢力正起」、「蔡英文1450網軍粉，是霸凌全國人民恐怖的毒害，而蔡故意視而不見讓牠們亂搞，這國家是病了嗎」。

(中時電子報)