34歲女藝人夏語心，去年跟小她5歲的圈外男友王子豪分手，之後頻接戲約及節目，單身好一陣子的她，如今被爆出有新戀情，夏語心15日到夜店參加新男友Joseph的生日派對，雙方互動親密，在包廂貼身熱舞，男方還在大螢幕上播出2人居家跳舞的影片，疑似是公開戀情。

根據《三立新聞網》報導，新男友Joseph是名富商， 15日晚上特地在夜店AI歡慶生日，包下多間包廂，盛邀朋友到場狂歡，待正牌女友夏語心到場後，2人緊緊黏在一起，夜店的大螢幕還播出小倆口的居家跳舞影片，現場甚至還有showgirl高舉著夏語心和新男友的大型合照看版。

夏語心與前男友王子豪，交往了2年的時間，不過因為相處上有些合不來，在拍攝電視劇《男神時代》期間就已分手，夏語心事後受訪時也坦言，未來若有新對象，希望是「年齡比自己大的」。對此消息，夏語心的經紀人僅表示，「我知道她昨天跟朋友聚餐，但細節不清楚」。

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(中時電子報)