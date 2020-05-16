全球今年首場射箭聯賽──中華企業射箭聯賽二年開打，全球第一箭由寒舍集團隊林佳恩以10分箭霸氣開場，但終場台南射箭隊4比1勝寒舍，報了至尊盟主賽被寒舍3比2逆轉的一箭之仇，和新竹愛山林隊總積分4分平分秋色。

企業射箭聯賽二年開幕戰16日上午10時在國立體育大學射箭場登場，17日上午10時起將續在原地進行第二輪賽事，不便到場觀戰的民眾，可以上「中華企業射箭聯盟CEAL」YouTube頻道觀看直播，為我國神射手們加油。

企箭二年比賽方式為，對戰隊伍依序進行女子個人賽、男子個人賽、混雙賽、女子團體賽和男子團體賽，每贏一場得一分，首輪新竹愛山林隊和台南射箭隊4分，凱撒飯店3分，台中銀行隊2分，寒舍集團隊和協會青年隊同為1分。

開幕戰由元年至尊盟主寒舍集團隊和台南射箭隊抓對，女子個人賽寒舍派出林佳恩對決台南隊彭家楙，率先發射的林佳恩第一箭以10分霸氣開場，這也是今年全球射箭聯賽的第一箭，但雙方4比4平手後，由彭家楙以6比4獲勝。

全球第一箭以10分漂亮登場，林佳恩說：「很榮幸，也很開心。」一旁的隊友魏均珩湊熱鬧說：「這是支希望之箭。」

受新冠疫情影響，1月國手選拔賽後便沒比賽，林佳恩坦言一開始有點小緊張。「還好很快就進入狀況，可以跟對手家楙互咬，這段期間我步調有放鬆一點，氣球繃太緊會爆掉，聽說中華隊要到外島移地訓練，我也很期待。」

因為東京奧運延期一年，寒舍集團「阿魏」魏均珩決定提前服兵役。「我今天凌晨00：00剛服完12天補充兵役。」問他這12天做些什麼？他搞笑說：「思考人生方向啊，但沒找到新方向，所以只好又回來射箭了。」

企箭元年至尊盟主賽時，寒舍集團以3比2逆轉勝台南射箭隊，開幕戰再度短兵相接，中華企業射箭聯盟辦了預測首勝隊伍活動，76%看好寒舍，結果台南隊除了女團以0比6落敗外，其餘四點都贏，4比1贏得開門紅。

新竹愛山林隊也是士氣如虹，面對小老弟協會青年隊，除了第一點女單林詩嘉在加射後以5比6(7比9)敗給協會青年隊隋昀瑾外，其餘四點都拿下勝利，其中元年選秀狀元鄧宇成男單7比3、混雙搭林詩嘉5比3都贏，一人貢獻兩勝。

(中時 )