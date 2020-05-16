日本演歌女王石川小百合16日開設了YouTube頻道，並舉行線上演唱會，曲目包括民眾耳熟能詳的酒飲廣告曲〈威士忌，很喜歡吧〉與代表作〈越過天城〉等4曲，﨑久保吉啓與關口將史等7位音樂家也各自在家以樂器演奏共同演出，她稱音樂家們為「夥伴」，動人歌聲感動聽眾。

公演籌備兩年 遇疫全取消

日本政府尚未解除全國的「自肅」防疫戒備狀態，演唱前石川小百合在鏡頭前表示：「我覺得一直這樣下去也不是辦法，希望在這裏帶給大家音樂與歌曲。」多穿著華美和服演唱〈越過天城〉的她，演唱前先自嘲：「今天我就穿著牛仔褲唱給大家聽！」

石川小百合原訂在五、六月舉行公演，全因疫情取消。（來源：preg2.com）

石川小百合原訂在東京、京都與福岡三地劇場演出音樂舞台劇《愛永遠在》，全因疫情取消演出。演唱劇中〈明天終將到來〉一曲時，她苦笑：「這曲原本是預定在5、6月的劇場演出中，用戲劇的方式呈現，我們前年就有了構想，劇本也寫好、之前也積極排戲，但都因疫情取消了，只能說真的很遺憾。」最後她大喊：「大家都要好好的！」

(中時 )