根據最新氣象資料顯示，颱風中心目前在鵝塞鼻南南西方海面向北北東轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，預計此颱風未來有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，受外圍環流影響，明(17)日東半部、南部山區及恆春半島須嚴防豪大雨。

氣象局表示，明天清晨「黃蜂」將進入巴士海峽，與台灣距離最為接近，外圍環流將使全台有雨，不過雨勢將根據颱風距離及強度而定，「黃蜂」在過去幾小時裡逐漸鬆散，未來24小時將減弱為熱帶性低氣壓。

氣象局指出，受颱風外圍環流響，今晚至明(17)日臺灣東半部、恆春半島及南部地區有局部大雨發生的機率，中部以北天氣相對穩定，但午後仍有局部性大雨或雷陣雨機率。

另外受颱風外圍環流沉降影響，明日西半部地區高温炎熱，大約都有35度，臺南市、高雄市近山區或河谷有連續出現36度高溫的機率，已亮起橙色高溫警示燈號，提醒民眾留意防範。

(中時 )