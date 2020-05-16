疫情衝擊導致民眾不敢出遊，連帶影響觀光業景氣蕭條。高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬指出，這凸顯了過去陸客來台，對觀光產業的影響力。

周文彬接受香港媒體《中評社》專訪時表示，疫情衝擊，民眾不願意長時間出門旅遊。最多跨隔壁縣市旅遊，但大多不會超過3天。不像以前陸客來台旅遊動輒5天4夜、7天6夜，現在的狀況已凸顯過去陸客來台對觀光產業的影響力。

周文彬指出，缺少了陸客，台灣的旅遊市場很少有整團出遊一個禮拜或環島的團客，這個量如果能彌補，觀光產業還有一點生機。現在觀光業者都團結打群架，希望共同度過疫情凜冬。疫情後觀光復甦與振興，首重恢復信心，觀光業界也要重新適應消費型態的轉變。

周文彬建議，未來台灣政府若想振興、復甦疫後觀光產業，最好規畫提供北客南送或南客北送等誘因，或規畫挪撥更長時間的旅遊假期。而目前全台灣的飯店業老闆很多都在「追錢」，最近防疫一直有「＋0」的好消息，也讓我們在隧道中看見一絲曙光，希望從現在開始，所有觀光產業能夠穩健恢復。

(中時電子報)