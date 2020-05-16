對於時代力量立委王婉諭表示，她上任立委以來，從來沒有用「小燈泡媽媽」的名義，在臉書文章或是對外發言。台北市議員王欣儀則指出，王婉諭於今年5月6日的貼文，呼籲大家6月6日回家投票罷免韓國瑜，使用她本人的照片，仍然是競選時的照片，上面有寫「小燈泡媽媽」。王欣儀質疑王婉諭睜眼說瞎話。

對於媒體人羅友志建議，時代力量立法委員王婉諭應該尊重家人，先把競選背心上「小燈泡媽媽」5個字去掉。

王婉諭回應，她自從上任立委以來，從來沒有用「小燈泡媽媽」的名義，在臉書文章或是對外發言。

不過台北市議員王欣儀則指出，王婉諭於今年5月6日的貼文，呼籲大家6月6日回家投票罷免韓國瑜，其所使用她本人的照片，仍然是競選時的照片，上面有寫「小燈泡媽媽」。

王欣儀說，每個人都可以有自己的言論自由、政治立場，但是不能睜眼說瞎話，兒童安全、權益，和政黨立場、利益，以及「支持罷韓」間的角色與關聯，相信大家心中也自有一把尺，只是看到滿口「道德」、「尊重」，讓他一時熊熊想不起「巧言令色」的後面3個字，是什麼。

(中時電子報)