小勳戴著墨鏡身穿運動內衣露出渾圓雙峰，瞬間把墨鏡擺到腰間，完美做出墨鏡腰。(圖/ 摘自小勳IG)

許多女明星、模特兒總是努力維持好身材，先前有反手摸肚臍和A4腰等活動，讓她們有機會「炫腹」；最近抖音上出現一種新挑戰「墨鏡腰」，館長經營服裝品牌形象大使小勳曬出挑戰影片，一展誘人曲線美暈大票網友。

辣模小勳是館長陳之漢旗下服飾品牌「惡名昭彰」的形象大使，平時經常替品牌拍攝宣傳照外，也會分享健身維持體態的影片；日前她在個人IG跟風玩起最新炫腹挑戰「墨鏡腰」，把原本戴在臉上的墨鏡，放在腰間，墨鏡打開兩側約16公分左右，代表要21、22吋細腰才能成功。

畫面中看到小勳戴著墨鏡身穿運動內衣露出渾圓雙峰，瞬間把墨鏡擺到腰間，完美做出墨鏡腰，她也開心地說，「反手摸肚臍、A4腰、耳機線腰都過了。現在流行把墨鏡戴腰上？！墨鏡腰，哎～好逼人啊啊啊」；川字腹肌和傲人上圍都讓粉絲超震撼，狂推「身材完全剛剛好，那個奶超行」、「超級腰瘦的小勳」、「這墨鏡超好看」。

(中時電子報)