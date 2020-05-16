台灣文學之母、客家文壇大老鍾肇政16日晚間辭世，享壽96歲。(資料照：楊宗灝攝)

文學巨擘、有台灣文學之母封號的客家文壇大老鍾肇政，16日晚間辭世。家人轉述表示，鍾老上周小擦撞送醫，雖然縫了幾針，但身體、精神狀況都還不錯。16日中午喝了幾口牛奶後睡著，家人原本以為是正常的午睡，但到了晚飯時間鍾老未現身，才發現他已在睡夢中辭世，享壽96歲。

鍾老著作等身，前立委、鍾肇政的媳婦蔣絜安說，鍾老上周在家中小擦撞送醫，有縫了幾針，不過身體、精神狀況都還不錯。15號晚上因為沒有睡好，16日中午家人見他喝了幾口牛奶後就去午睡，以為鍾老要補眠，但晚上吃飯時沒見到他身影，前往察看才發現鍾老已在睡夢中辭世。

蔣絜安說，鍾老辭世後，包括文化部長李永得及桃園市長鄭文燦都有致意關切，後續可能會選擇在武德殿設置靈堂，供各界憑弔。

鍾肇政長年筆耕不輟，在台灣文壇與葉石濤齊名，兩人被並稱為「北鍾南葉」。桃園市政府文化局已出版《鍾肇政全集》38冊。鍾肇政曾任國民小學教師、東吳大學東語系講師、台灣客家公共事務協會理事長、總統府資政。1966年獲得中國文藝協會頒發的中國文藝獎章小說創作獎，1979年獲得吳三連文藝獎，1986年獲台美基金會成就獎，1992年獲國家文藝特別貢獻獎，1999年獲台灣文學家牛津獎、國家藝術基金會文藝獎，2000年李登輝總統頒贈二等景星勳章，2001年獲中國文藝協會榮譽文藝獎章，2003年及2004年陳水扁總統先後頒發第二屆總統文化獎百合獎、二等卿雲勳章，2016年獲第35屆行政院文化獎。獲獎之多，為台灣前輩作家之最，證明了鍾肇政確實是台灣文學界實力最雄厚、創作力最旺盛的偉大文學家。

(中時電子報)