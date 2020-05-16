新冠肺炎全球疫情開始趨緩，不過在等到真正的解藥─疫苗開發成功以前，大家還不能掉以輕心。但是近日美國加州一間生物科技公司對外宣稱發明了一種新冠肺炎抗體，比瑞德西韋（Remdesivir）還有效，可100％杜絕病毒，預估疫苗可以提前幾個月問世。

根據美國福斯新聞15日報導指出，加州一所叫「Sorrento Therapeutics」的生技公司發明了新冠肺炎最新抗體「STI-1499」，據說可以100％阻斷染病可能，該公司稱每個月最多可生產20萬劑，有望讓這新疫苗提早量產問世。

報導指出，該生技公司已向美國食品和藥物管理局（FDA）申請緊急批准，但尚未獲批。消息曝光後，馬上讓「Sorrento Therapeutics」的股價飆升了近220％。

據了解，此「STI-1499」疫苗屬於「中和性」疫苗，它對人體細胞能起保護的作用，進而防止導致新冠的病毒進入細胞。另外，抗體透過可以與病毒「完全結合」的方式，將病毒包裹，並讓它們移出體外。「當病毒無法進入人體細胞時，病毒就無法存活。」

不過，目前研究只有在實驗室內對「人體細胞」產生效果，並不能說它能完全阻止人體感染病毒，畢竟尚未進行人體測試，所以施打「STI-1499」後的副作用以及體內表現都還是未知的。因此，《華爾街日報》同日也在報導中指出，該公司實際上鮮為人知，加上還沒有任何證據證明該抗體對人類安全或有效，目前對該公司的說法存疑。

(中時電子報)