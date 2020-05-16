民進黨自行撤回刪除「國家統一」修正案，慘遭在野黨狂酸，台北市長柯文哲與「學姊」黃瀞瑩曾在去年先後轟民進黨「統獨是假議題」，只是操作選舉的手段，如今也被翻出稱「根本先知」，更有網友翻出當時痛罵黃瀞瑩、柯文哲，如今卻默不作聲的三名政治人物，要大家來幫忙尋找「失蹤人口」。

網友在PTT八卦版PO出三篇舊聞，分別是社民黨台北市議員苗博雅、前時代力量黨員吳崢以及前太陽花領袖、現任民進黨副秘書長林飛帆。當時苗博雅嗆學姊「別把台灣人當笨蛋」；吳崢則嗆「不是無知，就是惡意」；林飛帆則反嗆柯文哲「亡國感不是任何人可以操作的」。

原PO大酸：「苗博雅對於民進黨打假球，到現在都沒說話，是承認自己是笨蛋，還是當上大官，懶得思考台灣前途了」、「吳崢對於民進黨國家正常化打假球，華航不敢改、職棒不敢改、護照也不敢改敢吭兩聲嗎？」、「帆神哈囉？兩岸政策談清楚？現在不講清楚的是誰？」，直呼失蹤人口真的超多的，全力監督KMT，不要苛責DPP。呵呵。

鄉民紛紛留言：「好丟臉 被國台辦訓了一頓」、「苗博雅先學怎麼還ubike吧」、「講實話就沒台灣價值了」、「綠共的確把人民當成笨蛋 事實也是如此」、「一堆假中立 根本就DPP附屬的」、「這樣會拆掉這些綠粉覺醒青年的假面具」、「不要打臉啦 不然蟑螂會拿民調出來嗆你」、「台獨喊幾十年都不覺得危險 現在才覺得危險 真是笑死」、「覺青最大的問題就是兵你去當，我出張嘴就好」、「你也太壞，竟然還鞭屍」。

(中時電子報)