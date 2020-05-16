木蘭聯賽新北航源vs.台北熊讚比賽精華。（嵌入自木蘭聯賽臉書粉專）

她是中華女足相隔20年重返亞運4強的不動中後衛，卻也可能是目前最欠缺的支點中鋒候選人。蘇芯芸今天以兩顆精彩進球，幫助台北熊讚以2比0完封新北航源，拿下4連勝，並在木蘭女足聯賽第1循環踢出不敗佳績，也證明老本行前鋒還是最適合她的位置。

168公分的阿美族原住民蘇芯芸，擁有國內女足數一數二的好身材，也因此雖然一直踢前鋒到高中，升上大學和進入國家隊，不免因球隊高度需要被拉去踢後衛。2017年台北世大運，蘇芯芸踢右後衛，隔年雅加達巨港亞運則踢中後衛。

蘇芯芸本季以全職球員身分加盟台北熊讚，總教練周台英尊重其意願重返鋒線。雖然「阿芯」到第4輪對桃園國際才進球開張，今對新北航源就延續火力，包辦全場兩顆進球。

第33分鐘，熊讚梁凱柔憑藉刁鑽腳法，讓航源右後衛簡郁庭關門未果，溜入左側底線以右腳背外側妙傳，蘇芯芸心領神會閃電前插，於小禁區邊緣以右腳尖將球捅入上方死角，打入一記媲美男子球員的強力進球。

「這可能是我近年最漂亮的進球！」蘇芯芸表示，當時她前面還有4個防守球員，覺得自己好像沒有空間射門，卻有預感看似走進死巷的梁凱柔能把球傳進來，就這樣兩人都把不可能變為可能，「她傳得很漂亮，希望我下次進得更漂亮！」

蘇芯芸的前鋒秀還沒完，第54分鐘熊讚開出右側角球，又是她力壓航源後衛羅芷瑩頭槌破門，替熊讚鎖定4連勝。

「阿芯就是那種把她擺在鋒線，就能讓對方後防感到威脅的人，與前鋒搭檔能產生1加1大於2的效果，」周台英說，或許是因為國際賽強度，國家隊改造很多中前場球員去踢後防，但一個在前面能有80、90分的球員，去踢後衛只能有60、70分，未必有道理，而前鋒就是蘇芯芸最能表現自己的位置。

熊讚去年在木蘭聯賽拿下季軍，無緣總冠軍戰，本季踢完第1循環卻以4勝1和與花蓮同積13分，只是花蓮今以5比0大勝高雄陽信銀行，藉淨勝球優勢把熊讚擠到第2。尋求衛冕的台中藍鯨則在包欣玄的「帽子戲法」帶領下，以5比2完勝桃園國際，一掃上輪不敵花蓮的陰霾，戰績3勝2敗緊追前2名。

(中時 )