交通部長林佳龍今天表示，觀光業振興，未來三到六個月，以推動國內旅遊為主，開放國際旅遊是終極目標，但會在防疫優先下適當打開國門。據與會人士轉述，林佳龍在閉門會議說，國際旅遊順利的話預計11月推動，讓台灣從「防疫大國變觀光大國」。

與會人士轉述，林佳龍指出，觀光振興時程，預計5、6月推防疫旅遊，7到9月推安心旅遊，11月推國際旅遊，最快5月27日先與旅行公會大會師拚觀光，並辦理踩線團，做觀光業的體檢。

林佳龍今天到礁溪鄉中天飯店，與觀光業者閉門座談，林佳龍指出，交通部振興觀光分三個階段，包含防疫旅遊、安心旅遊和國際旅遊，下半年開始，會循序推動，交通部會提出旅遊守則，配合防疫新生活，未來如果疫情穩定，推動期程會再往前推進。

林佳龍說，防疫、紓困到振興，交通部編列不少預算，像擴大國民旅遊、溫泉業的行銷與補助，及讓地方組織起來，以「區域觀光聯盟」方式，與政府的政策對接，後續振興階段，不只交通部，各部會都有相當多方案，像是振興券等，交通部政策也會整合。

至於國際旅遊部分，林佳龍說，涉及國際疫情變化，但國際上有些國家的防疫措施也做得很好；若在疫情控制好的情況下，政府會針對這些地區或特定對象，先循序推動經貿性質的商務旅遊。

林佳龍說，初步判斷未來三個月到半年期間，在國門還未完全打開前，政府會先把防疫做好、提升國內旅遊品質，未來開放國門，國際觀光客來，就可落實做好防疫，讓大家安心旅遊。

(工商 )