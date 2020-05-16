中央氣象局16日晚間持續針對今年第1號颱風「黃蜂」（VONGFONG）發布第4報海上颱風警報，而受到黃蜂外圍環流影響、午後對流旺盛，16日台灣多個縣市都出現強風豪雨情況。16日下午台中市出現午後雷陣雨和最大6級強風，吹垮勤美誠品一處室外展示台，碎片壓落在展示中的特斯拉車上。

一名網友在「爆料公社」臉書社團上發文表示，因為大雨與強風等因素，勤美誠品前的特斯拉展示架倒塌，四散的碎片剛好壓落在展示中的特斯拉上。其他網友紛紛留言「要賀成交了，誰買單呀」、「颱風來之前就這樣了，真的好可怕」、「展場老闆的臉應該很綠」。

台中雷雨又吹強風，勤美誠品展示架坍塌，一輛特斯拉被砸壞。（圖／翻攝自爆料公社）

根據氣象局觀測，黃蜂颱風近中心最大風速每秒 18 公尺，相當於8級風，預估17日最接近台灣，16日晚至17日桃園以北地區、雲林至臺南地區、屏東、花蓮、台東地區及其他山區有局部大雨發生的機率。氣溫方面，受颱風外圍環流沉降影響，17日西半部地區高溫炎熱，南部局部地區有37度高溫發生的機率，已針對台南、高雄2縣市發布高溫「橙燈」警戒。

(中時電子報)