「台灣文學之母」、客家文學代表鍾肇政16日晚間辭世，享壽96歲。鍾肇政以小說《魯冰花》聞名，代表作包含《濁流三部曲》、《臺灣人三部曲》、《高山三部曲》、《怒濤》等長篇小說，為台灣大河說小說的先行者，作品多達23部，著作等身。

鍾肇政於1925年出生於桃園龍潭，早年入讀淡江中學、彰化青年師範學校畢業。戰爭時因為瘧疾導致重聽，自台大中文系輟學返鄉。戰後他立志投入文學創作，勤習中文。26歲時文章第一次被雜誌刊出，燃起寫作興趣。1961年第一部長篇小說《魯冰花》發表於《聯合報》，批判社會的社會貧富差距、教育體制、農村發展及黑金政治等問題，被改編為電影及電視劇。

鍾肇政曾表示，農民務農討生活，他則是學習古人筆耕，一輩子用稿紙寫文章。除了寫作，他曾創辦同仁刊物《文友通訊》、接編《台灣文藝》、擔任《民眾日報》副刊主編等。詩人向陽曾表示，在那個年代，鍾肇政樹立了台灣本土副刊風格，有如提明燈、照亮邊陲，珍惜、鼓勵本土作家創作，無疑是台灣本土文學的守護者。他也曾投入翻譯翻譯作品，將日本文學引進台灣。

鍾肇政曾任國民小學教師、東吳大學東語系講師、台灣客家公共事務協會理事長、總統府資政。曾獲中國文藝獎章小說創作獎、吳三連文藝獎、國家文藝特別貢獻獎、國家藝術基金會文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章、總統文化獎百合獎、行政院文化獎等獎項。

鍾肇政在文壇輩份極高，曾擔任時辦文學獎評審，對文學作品有其高標準，曾表示，「閱讀小說，我特別重視整體性的印象，因此，評審的過程中，我特別偏好帶有心靈探索、冒險性的小說。且其表達形式應較為厚重、不輕浮，但技巧要新穎、不落俗套。」

鍾肇政也喜歡音樂，自學鋼琴，有時也會哼歌，曾表示有絕對音感，若非重聽，可能就往音樂之路發展。平時生活簡單，每天7、8點起床吃早餐、翻報紙、看看電視，喜歡看棒球。

(中時 )