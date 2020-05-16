109年國中教育會考今登場，基隆考區有3066人報考，三處考場位於基隆高中、基隆女中及基隆海事，首日考場秩序良好，僅有一名考生在考數學科測驗時，違規攜帶量角器，統計整天到考率約近99.18％，基隆市議員宋瑋莉上午特別參加位於中山二路105巷的新朝宮60週年宮慶，在祈福時，特別替在地考生加油打氣，她指出，「謀事在人，成事在天」，要上天眷顧，考生平時的努力，絕對必不可少，但只要有付諸努力，就一定會有回報。

宋瑋莉指出，自己幾個孩子現在都已經有所成，很大的因素是因為孩子自己也很爭氣，就像在地的學子，若沒有努力，只期盼上天給好結果，是沒有用的，她鼓勵考生，在第二天的考試中，秉持著永不放棄的精神，努力仔細的答題、檢查，有好好的付出，一定會有好的結果。

基隆考區今年考場設置學校及應考人數分別為基隆女中1,136人、基隆高中955人及基隆海事975人，共有82間一般試場，含7間特殊試場，特殊試場皆設在基隆高中，因應防疫措施，試場冷氣全面開放(冷氣出風口朝上)，並開啟試場前門、後門，試場所有窗戶，以每扇窗各開啟約 10 公分(約一個拳頭寬)為原則，確保試場通風良好，並能維持適當的室內溫度。

宋瑋莉也提醒考生及家長，這兩天天氣較炎熱，但午後仍因對流影響會出現雷陣雨，請務必記得攜帶雨具及毛巾，以免影響考試狀態，回憶起過往跟兒子一起攻讀海大的碩士學位，她指出，成功的不二法門就是永不放棄，在考場中，就代表你還有機會，她呼籲考生好好靜下心，慢慢的讀題、答題，並強調，自己努力付出的一切，絕對不會背叛自己。

(中時 )