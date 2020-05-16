總統蔡英文將在5月20日就職，作家苦苓卻在臉書自稱是烏鴉嘴預告，520前，我國友邦聖文森可能與中國大陸建交。不過網友的反應卻是出乎意料。

聖文森人口僅11萬，本島面積346平方公里，由主島聖文森(St. Vincent)及格瑞那汀群島(The Grenadines)32個小島或礁岩所組成。台灣和聖文森除了在基礎建設、農業、資通訊、教育、青年輔導等有合作外，也有醫療交流。

聖文森可能與大陸建交？網友紛紛留言酸說，這個國家在哪裡？沒聽過耶；這國在哪裡，我要先查一下地圖；每次斷交都像在上地理課，又長知識了；有人呼應說：「我也是，我根本不知道這個國家在哪裡，習慣了，每次斷交，又認識一個地球角落的國家。」

其他網友也留言說，「只要美國、歐盟、日本繼續承認台灣的護照，台灣人出國做生意、留學與旅遊，會有差嗎？」、「歡迎斷交，少一個要錢的。」、「金錢外交完全不意外，這般邦交國不要也罷！」、「沒差啦，省錢省到中華民國邦交國都斷交光也沒差。」、「抓一個美國，有市場賣，有武器買，勝於那些有的沒的。」、「100個聖文森，也比不上一個台積電投靠美國。」、「世界孤兒當很久了，不差這一個。」、「最近斷交這麼多國家，我們的生活也沒變差，新冠肺炎也沒比別人嚴重。」

(中時電子報)