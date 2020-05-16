有媒體指出，一位鄭姓獄卒在擔任具有公職權限的約聘管理員期間，受一名鍾姓受刑人請託，以「1包菸1萬元」作為報酬，替他私帶香菸入監，不料消息走漏，鄭男遭人檢舉並被依「貪汙罪」起訴。事件曝光後，許多民眾更加好奇，監獄真的有所謂「潛規則」？一位網友表示，他看得可多了。

原PO在PTT上表示，自己曾在某外役監獄服役，看到大家對於「1包菸1萬元」眾說紛紜，他親自揭曉行情價碼。他說，其實受刑人可在監獄內福利社購買香菸，但是裡面只有賣一款特定品牌，於是有些受刑人轉往託付給管理員或替代役，幫忙解解菸癮。

原PO指出，香菸在監獄內無法整合帶進去，必須要「1根1根地分開」，才能避免被搜身體時發現。在裡面，1根菸的代價就是100元，至於1包1萬元可能就是受刑人和託買者談好的條件。

另外，如果受刑人想要解決「生理問題」時，可以請人託帶「圖片」進去，當時一張照片約在1500元左右。

原PO甚至囂張表示，為什麼自己知道這些「價碼」？因為他就是「那個檢舉同胞或管理人貪污的抓扒子」。在他服役期間，一共檢舉了1位管理員和1位役男。原PO說「希望他們現在在監獄have fun」。

看完後網友紛紛表示，「我那時候在裡面要吃一顆檳榔是500」、「我還以為只是報紙比較曝露的泳裝照片而已，原來要買」。

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(中時電子報)