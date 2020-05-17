關鍵字：大陸中國石油，撫順石化公司，石油三廠，突發大火，雷電密集，疑遭雷電起火，現場火勢較大，現場救援，未傳傷亡，環境汙染

大陸央視報導，16日晚間21時30左右，遼寧省撫順市大陸中國石油撫順石化公司石油三廠突發大火。當晚撫順市正值雷雨天氣，雷電密集，據目擊的附近市民介紹，廠區疑似遭遇雷電起火。現場火勢較大、濃煙滾滾，多輛消防車趕往現場救援，迄截稿並未傳出傷亡與環境汙染情事。

據了解，陸媒報導，寧省撫順市石油三廠平日不時有民眾質疑有汙染環境情事。早在近10年前的2010年9月7日中午12時07分，同一個遼寧省撫順市石油三廠的芳烴車間P-308熱油房，由於密封洩漏發生起火，當時火災於48分鐘後撲滅。事故未造成人員傷亡，也未造成環境汙染。官方宣傳部門當時表示。事故發生後，撫順市各級領導於第一時間趕到事故現場指揮滅火，消防官兵全力施救，及時切斷管線閥門，在12時55分將火撲滅。

去年底撫順市石油二廠也曾發生火警。

(中時 )