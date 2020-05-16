罷免高雄市長韓國瑜將在6月6日投票，YouTuber在高雄進行街訪，有些年輕人受訪時說不會去投票。不過令人吃驚的是，一位年輕人被問到如果當年可以投票，會選陳其邁還是韓國瑜？他則回「會選韓國瑜」。

YouTuber「民正言順」針對罷免案進行街訪，民眾被問到支持罷免嗎？有一個年輕人表示，覺得沒什麼必要，還要花很多錢。另一位也說，沒什麼感覺、沒什麼必要，也應該不會去投票，因為感覺就很麻煩。

再問到「假設你們那時候可以投票，會選陳其邁還是韓國瑜？」年輕人竟說，會選韓國瑜，因為感覺他的政見公報上的政見都有做到，也希望愛情摩天輪能蓋出來，不然現在根本賺不了錢。

一位爸爸是軍人的年輕人則說，韓國瑜比較接地氣，韓國瑜是軍人，爸爸也是軍人，軍人都會有那種情誼，剛好政見也有提到他們，韓國瑜不是說勞工、還是農民的那些事，我們家也有比較深刻的體會到，所以他們會支持韓國瑜。他也是有在做事，不是說一些政策出來，然後擺爛不做事那種人，也有在稍微做事。像路平，就覺得很有感覺，因為我們家之前的路超爛，爛到一個爆炸、騎一騎會一直震，所以我就覺得這個很有感。

一位女生表示，若有罷免投票權，她不會去投。另一位年輕人則認為，應該可以再給韓國瑜一點時間，再看後面怎樣做，如果真的還是不喜歡，就等下一次選舉，還說感覺大家都沒看見韓國瑜到底在幹嘛，那自然他下次就不會當選了。

(中時電子報)