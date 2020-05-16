對於蔡易餘喊修改《憲法增修條文》以及《兩岸關係條例》中「國家統一」的詞句，隨後又撤回提案一事，有網友指出，國民黨可以「開放投票」，就可以看民進黨說要修憲是玩假的還是真的；也可以看看，美國一直說挺台灣，是挺真的還是挺假的。

網友在《逆風的烏鴉》臉書指出，依照目前憲法增修條文規定，修憲提案的發動權在立法院，採「雙四分之三制」，也就是出席人數達到立委總數四分之三、同意提案達到出席人數的四分之三，即可通過修憲提案，交付公民複決。

這個門檻看似很高，但實際上立委共113席，四分之三是85席；85席的四分之三是64席。也就是說，只需要64席，修憲提案就可能獲得通過。

以目前立法院各黨派的分布情況看，民進黨61席，國民黨38席，民眾黨5席，時力3席，基進黨1席，無黨籍5席。在無黨籍當中，民進黨可掌握的有3席。

換句話說，民進黨加上時力加上基進黨加上無黨籍，支持修憲穩穩的可以達到68席，已經超過在出席人數達標的情況下通過修憲案的所需票數。

《逆風的烏鴉》也指出，國民黨也可以「開放投票」，就可以看民進黨說要修憲是玩假的還是真的。如果是玩真的，在這種情況下，修憲提案應該是鐵定過關。當然，到時候也可以看看，美國一直說挺台灣，是挺真的還是挺假的。

(中時電子報)