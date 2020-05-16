擺脫新冠疫情陰霾，位列歐洲三大足球聯賽的德甲今天率先復賽，挪威前鋒哈蘭（Erling Haaland）延續停賽前的火熱狀態，攻入歐洲足壇歷經新冠衝擊後的首顆進球，也幫助所屬的多特蒙德以4比0痛宰死敵沙爾克04，贏得閉門比賽的「魯爾德比」。

德甲16日恢復比賽，共有5場比賽於台灣時間晚間9時半開踢，不過所有比賽都要閉門進行，包括經典的地區大戰魯爾德比，可以容納8萬多人的西格諾伊度納球場也得唱空城。

5場德甲同步開踢，首顆進球出現在魯爾德比，第29分鐘，多特的小阿札（ Thorgan Hazard）右路低傳，助攻哈蘭左腳推射破門，首開紀錄。上半場終了前，多特左翼葛瑞洛（Raphaël Guerreiro ）左腳低射進球，下半場換小阿札入球，第63分鐘葛瑞洛再下一城，讓多特贏得自1966年以來最大差距的德比勝利。

多特在德甲第26輪率先奪勝，與尋求8連霸的拜仁慕尼黑追進到1分差距，拜仁將於台灣時間17日客場迎戰柏林聯盟。由於德甲老三RB萊比錫主場1比1遭弗萊堡逼和，也讓老二多特拉開3分領先。

(中時 )